На Прикарпатье в пожаре в доме погибли двое мужчин

Причины возгорания устанавливают специалисты.
В ночь на 3 декабря в Микуличине Ивано-Франковской области произошел пожар, в котором погибли двое местных жителей.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"3 декабря в 02:58 к яремчанским спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на площади 20 м.кв. В 03:21 пожар был локализован и в 04:00 ликвидирован", — говорится в сообщении.
На месте пожара обнаружили тела двух мужчин 1967 и 1978 годов рождения.
Правоохранители устанавливают причины возгорания.
Напомним, Снятинском районе в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.
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