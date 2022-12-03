На Прикарпатье в пожаре в доме погибли двое мужчин

В ночь на 3 декабря в Микуличине Ивано-Франковской области произошел пожар, в котором погибли двое местных жителей.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"3 декабря в 02:58 к яремчанским спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на площади 20 м.кв. В 03:21 пожар был локализован и в 04:00 ликвидирован", — говорится в сообщении.

На месте пожара обнаружили тела двух мужчин 1967 и 1978 годов рождения.

Правоохранители устанавливают причины возгорания.

Напомним, Снятинском районе в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора. В больницу госпитализировали 20-летнюю, 62-летнюю и 56-летнюю женщин, а также одномесячного младенца.

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