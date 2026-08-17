ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Сумщине парень соблазнил 14-летнюю девушку и поехал с ней в другую область — чем все закончилось

Полиция задержала парня, который в соцсетях общался на интимные темы с 14-летней девушкой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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22-летний молодой человек задержан

22-летний молодой человек задержан

На Сумщине задержан 22-летний парень, который познакомился с 14-летней девушкой через социальную сеть, общался с ней на интимные темы, а впоследствии предложил личную встречу.

Об этом сообщили в полиции.

«Во время общения в социальной сети девушка сообщила мужчине свой возраст. Несмотря на это, 22-летний парень продолжил контактировать с ней, предоставил свой номер телефона и вел разговоры на сексуальные темы. Также подозреваемый просил несовершеннолетнюю посылать ему фото и видео интимного характера и сам отправлял ей аналогичные изображения», — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии он предложил девушке встретиться и поехать в Киев. Получив его согласие, в определенное время он приехал в одно из сел Ахтырского района, где проживала несовершеннолетняя. Оттуда они вместе отправились в Сумы.

«Во время ожидании дальнейшего транспорта в столицу мужчина остался с несовершеннолетней на едине и совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера», — добавили в ведомстве.

По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 156 и ч. 1 ст. 156-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, одесская полиция установила личности двух подростков, запечатлевших процесс имитации изнасилования кота. Юноши в возрасте 16 и 17 лет утверждают, что делали это ради развлечения и не намеревались вредить животному.

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