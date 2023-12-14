На Волыни уклонист хотел подкупить пограничника за 3 тыс. грн

В комментариях в Facebook пользователи отмечают, что такая сумма – просто смешная, ведь за побег из Украины разными способами уклонять платят гораздо больше.

На пункте пропуска с Польшей "Устилуг" (Волынская область) уклонист из Львовской области пытался подкупить пограничника, чтобы бежать из Украины.

Об этом пишет Западное региональное управление ГПСУ.

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Во время паспортного контроля инспектор выяснил, что у 42-летнего мужчины нет законных оснований для выезда за границу в условиях военного положения.

Получив решение об отказе в пропуске, уклончивый предложил пограничнику взятку в размере три тысячи гривен, чтобы беспрепятственно уехать из Украины.

"Инспектор от средств отказался, об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции", – говорится в сообщении.

В комментариях в Facebook пользователи отмечают, что такая сумма – просто смешная, ведь за побег из Украины разными способами уклонисты платят от пяти и более тысяч долларов.

Напомним, что пограничники поймали уклониста, который двое суток бродил по горам, пытаясь бежать в Румынию.

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