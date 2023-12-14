На Волині ухилянт хотів підкупити прикордонника за 3 тис. грн

У коментарях в Facebook користувачі зауважують, що така сума – просто смішна, адже за втечу з України різними способами ухилянти платять набагато більше.

На пункті пропуску з Польщею "Устилуг" (Волинська область) ухилянт із Львівщини намагався підкупити прикордонника, аби втекти з України.

Про це пише Західне регіональне управління ДПСУ.

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Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що у 42-річного чоловіка не має законних підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Отримавши рішення про відмову у пропуску, ухилянт запропонував прикордоннику хабар в розмірі три тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати з України.

"Інспектор від коштів відмовився, про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі" прикордонники повідомили співробітників Нацполіції", – йдеться в повідомленні.

У коментарях в Facebook користувачі зауважують, що така сума – просто смішна, адже за втечу з України різними способами ухилянти платять від п'яти і більше тисяч доларів.

Нагадаємо, що прикордонники спіймали ухилянта, який дві доби блукав горами, намагаючися втекти до Румунії.

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