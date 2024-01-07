На войне погиб украинский поэт Максим Кривцов

С первых дней полномасштабного вторжения он пошел на войну добровольцем.

В воскресенье, 7 января, стало известно о гибели украинского поэта из Ровно Максима Кривцова, с первых дней полномасштабного вторжения РФ ушедшего на войну добровольцем.

Об этом написал в соцсети Facebook его коллега по писательскому ремеслу Любко Дереш.

“Посчастливилось общаться с ним и вести занятия, где он был как слушатель, на ветеранской программе "Голоса войны". Очень живой, остроумный, очень талантливый человек”, — вспоминал он погибшего поэта.

Любко Дереш также опубликовал фрагмент из синопсиса романа Максима Кривцова, который он отправлял на занятиях.

"...Когда возвращаемся из ротаций, едем в машине домой, мы не чувствуем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно – пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную, как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений.

Итак. Я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение". Весь рассказ будет происходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война"..." — говорится в этом фрагменте произведения, которое не суждено было дописать.

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“Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою”, – написал Любко Дереш.

На Facebook-странице матери Максима Кривцова сегодня появилась поминальная свеча.

"Тьма... нет света... нет дня..." — написала опечаленная мать.

Незадолго до Нового года Максим Кривцов сообщил о дне рождения своего сборника “Стихи из бойницы", вошедшей в 50 самых популярных художественных книг в 2023 году.

Его друзья на Facebook пишут, что Максим на войне с начала войны — был добровольцем в "Правом Секторе", затем воевал с "Волками Да Винчи".

"Покойся с миром, дорогой наш, Максим "Дали" Кривцов", — пишут те, кто хорошо знал воина и поэта.

Напомним, ранее на фронте погиб известный актер театра и кино Богдан Колесник.

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