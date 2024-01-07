В Украине из-за непогоды призвали экономить электроэнергию

Связано это с непогодой, которая надвигается на наше государство.

Украинцев в преддверии похолодания призвали экономить электроэнергию в пиковые часы.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель компании YASNO Сергей Коваленко.

“У меня к вам есть просьба. Следующие два дня будет холодно. Поэтому нужно всем вместе снизить потребление в пиковые часы. Как это сделать вы знаете. Вы это уже делали. Давайте вместе поможем друг другу”, — подчеркнул Сергей Коваленко.

Напомним, что в Украине в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий — метели, гололед, подтопление.

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