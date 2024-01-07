В Україні через негоду закликали заощаджувати електроенергію

Пов'язано це з негодою, яка насувається на нашу державу.

Українців напередодні похолодання закликали заощаджувати електроенергію в пікові години.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.

“В мене до вас є прохання. Наступні два дні буде холодно. Тому треба всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити, ви знаєте. Ви вже це робили. Давайте разом допоможемо один одному”, - наголосив Сергій Коваленко.

Нагадаємо, що в Україні найближчі декілька днів очікується погіршення погодних умов - хуртовини, ожеледь, підтоплення.

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