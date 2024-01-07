"Ми повинні готуватися до тривалого протистояння": в Швеції запевнили у підтримці України

Швеція надаватиме Україні військову та політичну підтримку та схвалює рішення ЄС щодо прийняття України.

Про це голова МЗС Тобіас Біллстрьом сказав під час Національної конференції “Суспільство та оборона”, передає видання Dagens Nyheter.

Росія в осяжному майбутньому становитиме серйозну загрозу безпеці Швеції та Європи, вважає очільник міністерства.

"Ми маємо готуватися до тривалого протистояння, яке триватиме до тих пір, поки Росія не припинить порушувати Статут ООН і порядок європейської безпеки", – додав він.

Він також запевнив, що Швеція надаватиме Україні військову та політичну підтримку, і привітав рішення ЄС розпочати переговори з Києвом щодо членства.

"Українські воїни борються в тому числі за нашу свободу та цінності", – сказав Тобіас Біллстрьом.

До конференції доєднався онлайн і президент України Володимир Зеленський. Він висловив подяку Швеції за військову підтримку. Водночас він зазначив, що Україні потрібен доступ до більшої кількості систем ППО як на фронті, так і у великих містах країни.

"Якщо Росія втрачає контроль над небом, вона втрачає всю свою силу на полі бою. У них більше нічого немає", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час конференції Зеленський також відзначив, що Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією.

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