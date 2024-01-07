На війні загинув український поет Максим Кривцов

Від перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем.

У неділю, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.

Про це написав у соцмережі Facebook його колега по письменницькому ремеслу Любко Дереш.

“Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина”, - згадував він загиблого поета.

Любко Дереш також опублікував фрагмент із синопсису роману Максима Кривцова, який він надсилав під час занять.

"...Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів.

Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу “Забуття”. Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі “Ток-шоу Війна”..." - йдеться у цьому фрагменті твору, який не судилося дописати.

Також читайте На фронті загинув музикант відомого українського рок-гурту

“Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам'ять героєві”, - написав Любко Дереш.

На Facebook-сторінці матері Максима Кривцова сьогодні з’явилася поминальна свічка.

“Темрява... нема світла.... немає дня...” - написала згорьована мати.

Незадовго до Нового року Максим Кривцов повідомив про день народження своєї збірки “Вірші з бійниці, яка увійшла у 50 найпопулярніших художніх книжок у 2023 році.

Його друзі на Facebook пишуть, що Максим на війні від початку війни - був добровольцем у “Правому Секторі”, потім воював з “Вовками Да Вінчі”.

“Спочивай, дорогий наш, Максим "Далі" Кривцов”, - пишуть ті, хто добре знав воїна та поета.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув відомий актор театру та кіно Богдан Колесник.

Читайте також: