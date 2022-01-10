На Закарпатье аэроплан совершил аварийную посадку посреди поля

На Закарпатье аэроплан совершил аварийную посадку посреди поля

Пилот получил ожоги 3 степени всего тела.

В селе Терново Тячевского района Закарпатской области аэроплан совершил аварийную посадку. Причиной стало то, что при приземлении взорвался бензопак.

Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

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Инцидент произошел 8 января. Из-за аварийной посадке пилот получил ожог тела 3 степени. Мужчина — в реанимационном отделении Тячевской Центральной районной больницы, куда его сразу доставили после происшествия.

Как говорится в сообщении чрезвычайных ситуаций, вечером 8 января в ГСЧС Закарпатья поступило сообщение от дежурного врача приемного отделения Тячевской ЦРБ о том, что к ним поступил потерпевший 1998 г.р. Травмированный мужчина – это житель Тячевского района, Нересницкой ТГ, с. Терново.

"У него были диагностированы ожоги ІІІ степени всего тела. Мужчина травмировался во время полета. Из-за аварийного приземления аэроплана взорвался бензобак. Травмированный доставлен в реанимационное отделение Тячевской ЦРБ ", — говорится в сообщении.

Напомним, самолет немецкой авиакомпании Condor, направлявшийся в Гамбург , совершил аварийную посадку на Канарских островах из-за неисправности двигателей. На борту самолета находились две сотни туристов.

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