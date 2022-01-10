На Закарпатті аероплан здійснив аварійну посадку посеред поля

На Закарпатті аероплан здійснив аварійну посадку посеред поля

Пілот отримав опіки 3 ступеня всього тіла.

У селі Терново Тячівського району Закарпатської області аероплан здійснив аварійну посадку. Причиною стало те, що під час приземлення вибухнув бензопак.

Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.

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Інцидент трапився 8 січня. Внаслідок аварійного приземлення пілот отримав опіки 3 ступеня всього тіла. Наразі чоловік - у реанімаційному віддленні Тячівської Центральної районної лікарні, куди його відразу доставили після події.

Як йдеться у повідомленні надзвичайників, ввечері 8 січня до ДСНС Закарпаття поступило повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Тячівської ЦРЛ про те, що до них поступив потерпілий 1998 р.н. Травмований чоловік - це мешканець Тячівського району, Нересницької ТГ, с. Терново.

"У нього було діагностовано опіки ІІІ ступеня всього тіла. Чоловік травмувався під час польоту. Через аварійне приземлення аероплану вибухнув бензобак. Травмований доставлений в реанімаційне відділення Тячівської ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, літак німецької авіакомпанії Condor, який прямував до Гамбурга, здійснив аварійну посадку на Канарських остаровах через несправність двигунів. На борту літака перебувало дві сотні туристів.

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