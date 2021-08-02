На Закарпатье от удара молнии горел дом (фото)

Также во время урагана пострадал водитель, на авто которого упало дерево.

В селе Солотвино Тячевского района Закарпатской области от удара молнии загорелся дом. Владельцы помещения не пострадали, сгорели только вещи и перекрытия крыши.

Об этом информирует ГСЧС.

Известно, что на момент инцидента мужчина владелицы дома как раз сидел в беседке в саду. Тогда же он и увидел, как молния ударила в крышу дома, после чего пропал свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже перебросился на пристроенную к нему летнюю кухню.

Пожар уничтожил перекрытие на площади 450 кв.м и вещи домашнего обихода. Спасателям удалось потушить огонь и спасти от уничтожения соседский жилой дом.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба. Спасатели призывают устанавливать качественные системы молниезащиты, чтобы предотвратить пожар или поражение электрическим током во время грозы.

Между тем, как говорится в сюжете ТСН.12:00, на Закарпатье во время урагана пострадал мужчина, который на момент непогоды был в машине. На транспортное средство упало дерево. Ветви разбили стекло, водитель получил множественные раны руки.

В некоторых селах ветер снес шифер с крыш и оборвал электропровода. Без света остались в частности водозабор и международный пункт пропуска "Лужники".

Падали деревья и в Ровно, где внезапно налетел ураган. Порывов не выдержало высокое дерево и упало на припаркованные рядом машины. Людей в салонах не было. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщалось, в Украине 2 августа из-за непогоды на Западе, где произошел обрыв контактной сети, опаздывает ряд поездов. Еще один поезд УЗ задерживается из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке "Вольнянск-Славгород". От графика отстает и беспересадочный вагон "Вена — Киев".

Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на 7 часов 2 августа без света остались более полутысячи населенных пунктов. Кроме того, во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибли парень и девушка.

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Новости Украины: как молодые люди стали жертвами непогоды во Львове

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