Над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты

На территории области активные боевые действия не ведутся.
Сегодня, 18 марта, силы противовоздушной обороны Украины сбили над Винницкой областью три вражеских крылатых ракеты.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook.
"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО — закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", — сказал он.
Напомним, в Винницу и Николаев прибыла гуманитарная помощь.
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