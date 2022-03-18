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Над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты

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На территории области активные боевые действия не ведутся.

Сегодня, 18 марта, силы противовоздушной обороны Украины сбили над Винницкой областью три вражеских крылатых ракеты.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook.

"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО — закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", — сказал он.

Напомним, в Винницу и Николаев прибыла гуманитарная помощь.

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