Народные приметы, обряды и обычаи 23 августа

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.

23 августа церковь и верующие чтят память мучеников римских: Лаврентия, архидиакона, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, диаконов, Романа, блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.

23 августа: церковный праздник

Эти римские мученики пострадали при императоре Валериане. Святой Папа Сикст, родом из Афин, получил качественное образование, проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Риме после мученической смерти святого Папы Стефана. Это было время, когда Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликисимом и Агапитом.

Услышав, что святого Папу Сикста повели с диаконами на суд, святой Лаврентий пошел туда же, чтобы видеть их подвиг. Император отправил святого Лаврентия в темницу и поручил надзирать за ним начальнику тюрьмы Ипполиту. В темнице святой Лаврентий молитвой исцелял больных, приходивших к нему, многих крестил.

После этого святого Лаврентия отдали на жестокие муки, заставляя его поклониться идолам. Мученика били скорпионами (тонкая железная цепь с острыми иглами — ред.), обжигали раны огнем, били оловянными прутьями. Святой Ипполит и другие христиане пострадали через три дня после смерти святого Лаврентия.

23 августа: народные традиции.

Считалось, что если в прудах вода тихая, то и осень будет спокойной, а зима без вьюг.

23 августа: что нельзя делать

купаться в реках и озерах;

выходить в поле, а также шить и вязать;

убирать в доме.

23 августа: что стоит сделать

Девушки в этот день с самого утра шли к источнику, чтобы умыться родниковой водой. Считалось, что это придаст им красоты и здоровья. Роса выпала в этот день, считается целебной.

23 августа: украинский народный прогностик

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.

В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.

Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.

Много орехов — голодный год.

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