Народные приметы, обряды и обычаи 23 августа

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.
23 августа церковь и верующие чтят память мучеников римских: Лаврентия, архидиакона, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, диаконов, Романа, блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
23 августа: церковный праздник
Эти римские мученики пострадали при императоре Валериане. Святой Папа Сикст, родом из Афин, получил качественное образование, проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Риме после мученической смерти святого Папы Стефана. Это было время, когда Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликисимом и Агапитом.
Услышав, что святого Папу Сикста повели с диаконами на суд, святой Лаврентий пошел туда же, чтобы видеть их подвиг. Император отправил святого Лаврентия в темницу и поручил надзирать за ним начальнику тюрьмы Ипполиту. В темнице святой Лаврентий молитвой исцелял больных, приходивших к нему, многих крестил.
После этого святого Лаврентия отдали на жестокие муки, заставляя его поклониться идолам. Мученика били скорпионами (тонкая железная цепь с острыми иглами — ред.), обжигали раны огнем, били оловянными прутьями. Святой Ипполит и другие христиане пострадали через три дня после смерти святого Лаврентия.
23 августа: народные традиции.
Считалось, что если в прудах вода тихая, то и осень будет спокойной, а зима без вьюг.
23 августа: что нельзя делать
- купаться в реках и озерах;
- выходить в поле, а также шить и вязать;
- убирать в доме.
23 августа: что стоит сделать
Девушки в этот день с самого утра шли к источнику, чтобы умыться родниковой водой. Считалось, что это придаст им красоты и здоровья. Роса выпала в этот день, считается целебной.
23 августа: украинский народный прогностик
- Многие желудей на дубах — на теплую зиму.
- В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.
- В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.
- Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.
- Много орехов — голодный год.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания