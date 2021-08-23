Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают узнать истину.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 августа 2021 рассказывает, что Рыбам надо открыть сердце, а Овнам — достойно работать.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите достойный результат. В отношениях ожидайте приятных сюрпризов. На работе стоит проявить профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело учите на всех парах к выбранной цели. В отношениях вы можете ранить близкого человека острым словом. В движении по карьерной лестнице не забывайте о стратегии.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях сейчас можно расслабиться. Рабочие моменты не вызывать лишних хлопот.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка мечей"

Остерегайтесь подлых людей. В любви посвятите день работе над отношениями. На работе остерегайтесь происков.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не стоит запутываться в "трех соснах". В отношениях вы сами создаете себе проблемы. На работе стоит преодолеть вызовы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Баланс — ключевое слово. В отношениях стоит уравновесить эмоции и рационализм. В карьерных вопросах задумайтесь над накоплением финансов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Поработайте с вашими эмоциями. В любви перестаньте все взвешивать. На работе лишние чувства могут вам мешать.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Умение договариваться — важная особенность. В отношениях стоит выйти на новый уровень. А на работе внимательно перечитывайте документы, подписываете.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что предлагает вам жизнь. В отношениях может существовать ощущение серости. На работе вам может стать скучно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Страшный суд"

За свои слова и действия надо отвечать. В любви могут появиться "грехи прошлого". На работе стоит исправить прошлые ошибки.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Ум — ваше основное оружие. В отношениях проявите интеллектуальность. А решении рабочих вызовов — профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Открывайте ваше сердце. Растворитесь на немного в отношениях. Отдайтесь с пристрастием работе.

Также читайте Девы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку