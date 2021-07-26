Народные приметы, обряды и обычаи 26 июля

Если сильный ливень с грозой, то на дождливую осень.

26 июля верующие и церковь чтят Собор архангела Гавриила и память преподобного Стефана Саваита, святителя Юлиан, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона и мученика Маркиана.

26 июля: церковный праздник

Гавриил — один из семи святых архангелов (архистратига), называется тоже «Левой рукой Бога», руководитель чина херувимов, окружающих Божий Престол.

Гавриил считается Божьим вестником и посланником, объявляющий о важных событиях на земле.

В библейской традиции Гавриил тоже считается вестником смерти или Божьим посланником. Он — ангел змей, сада и херувимов, иными словами — часовой рая.

Гавриил предсказал рождение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Его почитают как покровителя дипломатов, миротворцев, посланников.

26 июля: народные традиции

Лето уже вернуло середины и в Украине продолжаются жатва. С ними связан огромный пласт обрядовой культуры

Жатва для земледельцев, относятся как к высшей ценности, это один из самых ответственных периодов в хозяйственном цикле. В обрядовом комплексе, сопровождавший жатва, особенно выделяются ритуалы, которые отмечают их начало (зажинки) и конец (обжинки, дожинки)

26 июля: украинские народные приметы

Если сильный ливень с грозой, то на дождливую осень.

Вода в реке пенится за день жди дождя, чернеет — будет буря.

Ночная роса не иссякает — будет гроза; что большая роса, то жаркий день.

Если по небу плывут белые или круглые облака, то дождя не будет, а когда образуют столбики, то вечером возможна гроза.

Летний утренний туман — на ясную погоду.

26 июля: что не стоит делать

Скучать и ссориться.

Тяжело работать.

Ходить в баню.

26 июля: что стоит сделать

молиться;

ходить в церковь;

помогать ближним.

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