Народные приметы, обряды и обычаи 26 июля

Если сильный ливень с грозой, то на дождливую осень.
26 июля верующие и церковь чтят Собор архангела Гавриила и память преподобного Стефана Саваита, святителя Юлиан, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона и мученика Маркиана.
26 июля: церковный праздник
Гавриил — один из семи святых архангелов (архистратига), называется тоже «Левой рукой Бога», руководитель чина херувимов, окружающих Божий Престол.
Гавриил считается Божьим вестником и посланником, объявляющий о важных событиях на земле.
В библейской традиции Гавриил тоже считается вестником смерти или Божьим посланником. Он — ангел змей, сада и херувимов, иными словами — часовой рая.
Гавриил предсказал рождение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Его почитают как покровителя дипломатов, миротворцев, посланников.
26 июля: народные традиции
Лето уже вернуло середины и в Украине продолжаются жатва. С ними связан огромный пласт обрядовой культуры
Жатва для земледельцев, относятся как к высшей ценности, это один из самых ответственных периодов в хозяйственном цикле. В обрядовом комплексе, сопровождавший жатва, особенно выделяются ритуалы, которые отмечают их начало (зажинки) и конец (обжинки, дожинки)
26 июля: украинские народные приметы
- Если сильный ливень с грозой, то на дождливую осень.
- Вода в реке пенится за день жди дождя, чернеет — будет буря.
- Ночная роса не иссякает — будет гроза; что большая роса, то жаркий день.
- Если по небу плывут белые или круглые облака, то дождя не будет, а когда образуют столбики, то вечером возможна гроза.
- Летний утренний туман — на ясную погоду.
26 июля: что не стоит делать
- Скучать и ссориться.
- Тяжело работать.
- Ходить в баню.
26 июля: что стоит сделать
- молиться;
- ходить в церковь;
- помогать ближним.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать
- Раки-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время
- Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания