Народные приметы, обряды и обычаи 31 января 2022

Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.
31 января церковь и верующие чтят память святителя Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Преподобного Маркиана Кирского.
31 января: народные традиции
Преимущественно этот день бывает холодным, а потому говорили: "С Афанасийскими морозами шутки лихие" или "На Опанаса-ломоноса храни нос".
31 января: украинские народные приметы
- В ясные дни высоко летят против ветра вороны - за сутки-двое жди ветра с небольшим снегом.
- Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.
- Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.
- Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.
31 января: церковный праздник
Афанасий Великий или Афанасий Александрийский – отец Церкви, епископ Александрийский. Главный противник арианства, защитник веры, отстаивал догматы о природе Святой Троицы и божественности Иисуса. Признан святым многими христианскими конфессиями. Ему приписывают написание Афанасьевского символа веры.
Афанасьевский символ веры — древний христианский символ веры, традиционно приписываемый св. Афанасию Александрийскому, жившему в IV веке. Однако большинство историков полагают, что он составлен с началом V века — к тому же на латыни, а не на греческом языке.
Символ содержит опровержение многочисленных ересей первых веков христианства, главным образом арианства и несторианства. Текст афанасьевского символа веры используется в богослужении Римско-католической церкви в составе Литургии Часов; его также используют в богослужениях англикане. В православной церкви афанасьевский символ веры не применяют.
31 января: что следует делать
Раньше в этот день выгоняли ведьм. Чтобы напугать ведьм, девушки ночью били в колокола.
31 января: что не стоит делать
- выбрасывать мусор после заката;
- заглядывать в разбитое зеркало;
- есть из ножа;
- готовить в плохом настроении.
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