Настоящего бабьего лета не будет: сколько еще продержится тепло

Украину ожидает незначительное повышение температуры после длительного периода дождей и заморозков. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии OBOZ.UA.

По ее словам, ожидается, что уже с начала следующей недели произойдет улучшение погодных условий. Хотя осадки полностью прекратятся, но температура воздуха несколько повысится. Однако предпосылок для значительного потепления.

"На выходных у нас проходят атмосферные фронты, а в понедельник, вторник, среду и даже в четверг на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Это значит, что вероятность осадков минимальна, но и температурный фон сильно меняться не будет. В дневные часы +4…+10 градусов", –.

Синоптикиня добавила, что сейчас над Украиной царит холодная воздушная масса, формирующая типичную осеннюю температуру. Хотя со следующей недели осадки прекратятся, настоящим бабьим летом не будет, прогнозирует она.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в Украину суют две волны сильного похолодания. Они продлятся по несколько дней - с 14 и с 20 октября. Также, по его словам, 18 и 20 октября ожидается дождливая погода по всей стране.