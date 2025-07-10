Небо Киева озарило Оленье полнолуние: есть первые уникальные кадры

Над Киевом взошло Оленье полнолуние: фото / © из соцсетей

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Этой ночью, 10 июля, над Киевом заметили необычный месяц под названием «Оленье Полнолуние» . Это особое событие, которое символизирует выносливость, обновление и силу духа.

Фото опубликовали в телеграмм-канале Киев.ИНФО.

Оленье полнолуние над Киевом. Телеигра-канал: Киев ИНФО / © из соцсетей

Оленье полнолуние над Киевом. Телеграмм-канал: Киев ИНФО. / © из соцсетей

Оленье полнолуние над Киевом. Телеграмм-канал: Киев ИНФО. / © из соцсетей

Напомним, Оленье полнолуние — имеет глубокие корни в традициях коренных народов Северной Америки, которые замечали, что именно в это время у молодых оленей начинают расти новые рога — символ силы, роста и самоутверждения. Нынешнее явление состоится в знаковом периоде — на грани завершения первой половины лета, когда энергия природы достигает пика.

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Это момент кульминации процессов, которые начались на новолуние в июне. Полнолуние в Козориге усилит темы личной ответственности, достижений, внутренней дисциплины и преодоления внутренних ограничений. Подсветятся вопросы власти, карьеры, амбиций, но также потребность восстановления, как у дикого животного, которое останавливается отдохнуть, прежде чем двинуться дальше.

Астрологически это полнолуние происходит в знаке Козорога , что акцентирует ответственность, жизненные итоги, амбиции и умение удержать равновесие. Эмоции могут быть сдержанными, но напряженность будет нарастать именно поэтому важно осознанно выбирать действия.