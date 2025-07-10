Путин сделал "героем России" известного генерала-"мясника"

Российский генерал Сухраб Ахмедов / © из соцсетей

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Президент государства-агрессора Владимир Путин присвоил звание «героя России» уроженцу Чечни, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову, который командовал российской группировки в Курской области.

О награждении сообщил глава российской республики Дагестан Сергей Меликов.

В своей подхалимской заметке ставленник Кремля в Дагестане охарактеризовал Ахмедова как «боевого командира», который «не прячется за чужими спинами».

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На самом же деле Ахмедов известен как генерал-«мясник», который не считается с потерями личного состава.

Летом 2023 года, командуя 20-й армией Западного военного округа, он приказал выстроить военнослужащих в районе Кременной для выступления. Тогда Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой HIMARS по скоплению солдат.

По данным проекта GeoConfirmed, в результате удара погибли и получили ранения более 100 российских военных.

Ахмедова неоднократно критиковали даже российские «военкоры» и Z-блоггеры.

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В частности, его обвинили в бездарном руководстве в ноябре 2022 года, когда во время штурма Павловки под Угледаром 155-я бригада морской пехоты ВС РФ понесла тяжелые потери — за четыре дня было убито 300 человек и уничтожено половину используемой техники.

На фоне критики в мае 2024 года Ахмедов был снят с должности командующего 20-й армии, но уже в начале 2025 года стало известно о его новом назначении — командующего российской группировки в Курской области.

Вероятно, именно за «мясные штурмы» на Курщине Путин отметил «героя».

Напомним, недавно в Курской области ВСУ ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ, генерал-майора Михаила Гудкова

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