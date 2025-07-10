- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 762
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин сделал "героем России" известного генерала-"мясника"
Российский генерал на войне в Украине подставил под удар HIMARS более сотни своих солдат.
Президент государства-агрессора Владимир Путин присвоил звание «героя России» уроженцу Чечни, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову, который командовал российской группировки в Курской области.
О награждении сообщил глава российской республики Дагестан Сергей Меликов.
В своей подхалимской заметке ставленник Кремля в Дагестане охарактеризовал Ахмедова как «боевого командира», который «не прячется за чужими спинами».
На самом же деле Ахмедов известен как генерал-«мясник», который не считается с потерями личного состава.
Летом 2023 года, командуя 20-й армией Западного военного округа, он приказал выстроить военнослужащих в районе Кременной для выступления. Тогда Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой HIMARS по скоплению солдат.
По данным проекта GeoConfirmed, в результате удара погибли и получили ранения более 100 российских военных.
Ахмедова неоднократно критиковали даже российские «военкоры» и Z-блоггеры.
В частности, его обвинили в бездарном руководстве в ноябре 2022 года, когда во время штурма Павловки под Угледаром 155-я бригада морской пехоты ВС РФ понесла тяжелые потери — за четыре дня было убито 300 человек и уничтожено половину используемой техники.
На фоне критики в мае 2024 года Ахмедов был снят с должности командующего 20-й армии, но уже в начале 2025 года стало известно о его новом назначении — командующего российской группировки в Курской области.
Вероятно, именно за «мясные штурмы» на Курщине Путин отметил «героя».
Напомним, недавно в Курской области ВСУ ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ, генерал-майора Михаила Гудкова