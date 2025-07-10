Путін зробив "героєм Росії" відомого генерала-"м’ясника"

Російський генерал Сухраб Ахмедов / © із соцмереж

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Президент держави-агресорки Володимир Путін присвоїв звання «героя Росії» уродженцю Чечні, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову, який командував російським угрупування в Курській області.

Про нагородження повідомив глава російської республіки Дагестан Сергій Меліков.

У своєму підлабузницькому дописі ставленик Кремля у Дагестані охарактеризував Ахмедова як «бойового командира», який «не ховається за чужими спинами».

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Насправді ж Ахмедов відомий як генерал-«мясник», який не зважає на втрати особового складу.

Улітку 2023 року, командуючи 20-ю армією Західного військового округу, він наказав вишикувати військовослужбовців у районі Кремінної для виступу. Тоді Збройні сили України завдали удару ракетою HIMARS по скупченню солдатів.

За даними проекту GeoConfirmed, внаслідок удару загинули та отримали поранення понад 100 російських військових.

Ахмедова неодноразово критикували навіть російські «воєнкори» та Z-блогерів.

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Зокрема його звинуватили у бездарному керівництві в листопаді 2022 року, коли під час штурму Павлівки під Вугледаром 155-а бригада морської піхоти ЗС РФ зазнала тяжких втрат — за чотири дні було вбито 300 осіб і знищено половину техніки, що використовувалася.

На тлі критики в травні 2024 року Ахмедова було знято з посади командувача 20-ї армії, але вже на початку 2025 року стало відомо про його нове призначення — командувача російського угрупування в Курській області.

Ймовірно, саме за «м’ясні штурми» на Курщині Путін відзначив «героя».

Нагадаємо, нещодавно у Курській області ЗСУ ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ, генерал-майора Михайла Гудкова.

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