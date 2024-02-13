Незаконные компенсации за аренду жилья: НАБУ объявило подозрение экснардепу

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Народному депутату Украины 8 созыва, занимающего должность председателя одного из районных советов, объявили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Отмечается, что нардепу грозит до шести лет лишения свободы.
"Подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 613 тысяч гривен незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в период с сентября 2016 по август 2019 года ", — говорится в сообщении.
Таким образом задержанный нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.
"Ему объявили подозрение по факту злоупотребления властью или служебным положением. Максимальное наказание – лишение свободы сроком на шесть лет", — отметили в сообщении.
Ранее мы сообщали, что действующему народному депутату сообщили о подозрении в недостоверном декларировании более 24 миллионов гривен.
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