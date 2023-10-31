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Незваные гости: в блиндаже бойцов ВСУ поселились змеи (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3913
Время на прочтение
1 мин
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Незваные гости: в блиндаже бойцов ВСУ поселились змеи (видео)

Змеи ползают в блиндаже, где проживают украинские военные / Фото: скриншот с видео

Снявший видео военный не теряет оптимизма и шутит, что это к кому-то из бойцов приехала жена с тещей.

В блиндажах украинским военным досаждают не только мыши и крысы, но и другие незваные гости. Так, в одном из блиндажей наших защитников поселились змеи.

Видео, как две рептилии ползают между деревянными балками потолка блиндажа, опубликовали в Сети.

Одна из них даже успела поменять кожу, а старую оставила в "подарок" бойцам.

"Сидит красавица. А вот вторая сидит. Больше, чем первая. Женщина с тещей к кому-то погостить приехали", – пошутил военный, снимавший незваных гостей на видео.

В комментариях пошутили, что зато теперь в блиндаже исчезнут крысы и мыши.

В блиндаже бойцов ВСУ поселились змеи

В блиндаже бойцов ВСУ поселились змеи

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Дата публикации
Просмотры
3913
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