Украина
577
Ночной удар России по Украине: сколько дронов сбила ПВО

Силам ПВО 14 октября удалось уничтожить 69 российских беспилотников.

Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В ночь на 14 октября армия РФ атаковала Украину 96 ударными БПЛА. Силами ПВО было ликвидировано 69 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Подробности об атаке

Противником были применены несколько типов БпЛА: Shahed, Гербера и другие. Оружие запускали по разным направлениям: Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма, около 60 из них — «Шахеды».

В целях отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны», — информируют ПСУ.

При этом есть несколько попаданий. Так, фиксируют «прилеты» 27 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — призвали украинцев.

Напомним, поздно вечером в Киеве была объявлена воздушная тревога . Фиксировали движение враждебных БПЛА.

В частности, российские беспилотники были отмечены в Киевской области, они держали курс на Бровары.

Известно также, что Харьковщину атаковали КАБами. В самом Харькове РФ попала по территории медучреждения, есть разрушение. Информацию о пострадавших уточняют.

577
