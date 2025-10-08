ТСН в социальных сетях

Украина
405
2 мин

Ночная атака России по Украине: сколько дронов сбила ПВО

Из-за налета беспилотников на Украину есть попадания. Последствия устанавливаются.

Автор публикации
Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 8 октября российские войска атаковали 183 ударными БпЛА. Силами ПВО уничтожено 154 вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Были применены дроны типа Shahed, Гербера и другие. Их запускали по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, а также из Гвардейского, Чауды — ТОТ Крыма. Подсчитано, что около 100 из них — «Шахеды».

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.

Впрочем, попадание 22 ударных БпЛА, их фиксируют на 11 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!», — призывали в ПС.

Напомним, вечером 8 октября армия РФ запустила дроны по Украине. Воздушная тревога охватила ряд областей. Взрывы раздавались во многих городах.

ПС информировало о движении ударных БПЛА:

  • Киевская область — дрон на Бровары и Яготин. Также БПЛА направлялись в Броварской и Бориспольский районы с Черниговщины.

  • Черниговская область — группы БпЛА двигались в юго-западном направлении, в частности, в сторону Киевщины.

  • Полтавская область — движение беспилотника курсом на запад, а также из Полтавщины на Днепропетровщину.

  • Сумская и Харьковская области — БПЛА из Сумщины направлялись на Полтавщину и Черниговщину. В Харьковской области «Шахеды» держали курс на запад.

  • Черкасская область — дроны курсом на Золотоношу.

  • Также фиксируется беспилотник в направлении Киева.

