Новые подозрения против бывшего заместителя Ермака: что говорит сам Смирнов

Бывший заместитель председателя ОП Андрей Смирнов

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Бывший замглавы Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал новые подозрения против себя, о которых объявили НАБУ и САП.

Об этом он написал в Facebook.

Новые подозрения Смирнов назвал «лайфхаком от НАБУ и САП, как ловить «крупную рыбу».

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«Когда у тебя истекают все сроки расследования по делу (незаконное обогащение), а перспектива доказывания слаба, то:

Вручай новое подозрение по факту принятия предложения неправомерной выгоды три года назад.

Добавляй туда же легализацию средств, полученных якобы преступным путем. Тоже три года назад.

Пиши посты в сетях о разоблачении на получении взятки, что противоречит ими же написанным сообщениям о подозрении», — отмечает бывший заместитель Ермака.

Он анонсировал, что впоследствии может написать большой текст, в котором опровергнет все обвинения против себя.

Ранее в СМИ писали, что в течение 2020-2022 годов Андрей Смирнов приобрел имущество стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких покупок.