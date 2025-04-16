- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
Новые подозрения против бывшего заместителя Ермака: что говорит сам Смирнов
Бывший заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов не признает свою вину и критикует НАБУ и САП.
Бывший замглавы Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал новые подозрения против себя, о которых объявили НАБУ и САП.
Об этом он написал в Facebook.
Новые подозрения Смирнов назвал «лайфхаком от НАБУ и САП, как ловить «крупную рыбу».
«Когда у тебя истекают все сроки расследования по делу (незаконное обогащение), а перспектива доказывания слаба, то:
Вручай новое подозрение по факту принятия предложения неправомерной выгоды три года назад.
Добавляй туда же легализацию средств, полученных якобы преступным путем. Тоже три года назад.
Пиши посты в сетях о разоблачении на получении взятки, что противоречит ими же написанным сообщениям о подозрении», — отмечает бывший заместитель Ермака.
Он анонсировал, что впоследствии может написать большой текст, в котором опровергнет все обвинения против себя.
Ранее в СМИ писали, что в течение 2020-2022 годов Андрей Смирнов приобрел имущество стоимостью более 17 млн грн, хотя не имел сбережений для таких покупок.