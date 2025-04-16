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Нові підозри проти ексзаступника Єрмака: що каже сам Смирнов
Колишній заступник голови ОП Андрій Смирнов не визнає свою провину і критикує НАБУ та САП.
Колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов прокоментував нові підозри проти себе, про які оголосили НАБУ і САП.
Про це він написав у Facebook.
Нові підозри Смирнов назвав «лайфгаком від НАБУ та САП, як ловити «велику рибу».
«Коли в тебе закінчуються всі строки розслідування по справі (незаконне збагачення), а перспектива доказування слабка, то:
Вручай нову підозру за начебто фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди три роки тому.
Додавай докупи легалізацію коштів, отриманих начебто злочинним шляхом. Теж три роки тому.
Пиши пости у мережах про викриття на одержанні хабаря, що протирічить ними же написаним повідомленням про підозру», — зазначає колишній заступник Єрмака.
Він анонсував, що згодом може написати великий текст, в якому спростує усі звинувачення проти себе.
Раніше у ЗМІ писали, що протягом 2020–2022 років Андрій Смирнов придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких закупів.