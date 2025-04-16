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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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632
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Нові підозри проти ексзаступника Єрмака: що каже сам Смирнов

Колишній заступник голови ОП Андрій Смирнов не визнає свою провину і критикує НАБУ та САП.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Колишній заступник голови ОП Андрій Смирнов

Колишній заступник голови ОП Андрій Смирнов

Колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов прокоментував нові підозри проти себе, про які оголосили НАБУ і САП.

Про це він написав у Facebook.

Нові підозри Смирнов назвав «лайфгаком від НАБУ та САП, як ловити «велику рибу».

«Коли в тебе закінчуються всі строки розслідування по справі (незаконне збагачення), а перспектива доказування слабка, то:

  • Вручай нову підозру за начебто фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди три роки тому.

  • Додавай докупи легалізацію коштів, отриманих начебто злочинним шляхом. Теж три роки тому.

  • Пиши пости у мережах про викриття на одержанні хабаря, що протирічить ними же написаним повідомленням про підозру», — зазначає колишній заступник Єрмака.

Він анонсував, що згодом може написати великий текст, в якому спростує усі звинувачення проти себе.

Раніше у ЗМІ писали, що протягом 2020–2022 років Андрій Смирнов придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких закупів.

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