Нові підозри проти ексзаступника Єрмака: що каже сам Смирнов

Колишній заступник голови ОП Андрій Смирнов

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Колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов прокоментував нові підозри проти себе, про які оголосили НАБУ і САП.

Про це він написав у Facebook.

Нові підозри Смирнов назвав «лайфгаком від НАБУ та САП, як ловити «велику рибу».

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«Коли в тебе закінчуються всі строки розслідування по справі (незаконне збагачення), а перспектива доказування слабка, то:

Вручай нову підозру за начебто фактом прийняття пропозиції неправомірної вигоди три роки тому.

Додавай докупи легалізацію коштів, отриманих начебто злочинним шляхом. Теж три роки тому.

Пиши пости у мережах про викриття на одержанні хабаря, що протирічить ними же написаним повідомленням про підозру», — зазначає колишній заступник Єрмака.

Він анонсував, що згодом може написати великий текст, в якому спростує усі звинувачення проти себе.

Раніше у ЗМІ писали, що протягом 2020–2022 років Андрій Смирнов придбав майна вартістю понад 17 млн грн, хоча не мав заощаджень для таких закупів.