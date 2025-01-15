Новые изменения в правилах оформления ДТП: что нужно знать водителям

Теперь водители могут покинуть место ДТП и освобождаются от необходимости вызвать полицию.

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Эти изменения позволяют водителям самостоятельно составлять сообщения о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) для страховых компаний без участия полицейских, используя бумажную или электронную форму.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Стало известно, что после того, как водители заполнят уведомление, они имеют право покинуть место аварии и не обязаны информировать полицию о ДТП.

Условия для оформления ДТП без участия полиции

В аварии участвовали только два транспортных средства.

В результате ДТП никто не пострадал, и здоровью или жизни людей не был причинен вред.

Повреждены только транспортные средства.

Оба транспортных средства имеют страхование по ОСАГО.

Водители не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также находятся под влиянием лекарственных средств, которые могут влиять на реакцию.

Участники аварии согласились с обстоятельствами происшествия.

До нововведения для оформления европротокола нужно было, чтобы сумма убытков не превышала 80 000 грн. Теперь этот лимит отменен, а максимальная сумма страховой выплаты за ущерб имуществу в результате ДТП выросла до 250 000 грн. Для полисов, заключенных до 2025 года, предел остался на уровне 160 000 грн.

Европротокол можно оформить как через онлайн-систему, так и посредством бумажного бланка. Цифровой сервис проверяет правильность вводимых данных и предупреждает о возможных ошибках. Информация о ДТП будет сразу отправлена в страховые компании обеих сторон и сохранена в базе данных МТСБУ.

Напомним, водители, которые едут за границу, могут столкнуться с проблемами из-за незнания местных правил дорожного движения. В частности, в Польше строго контролируется состояние шин, и штрафы за использование "лысой" резины могут быть значительными.

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