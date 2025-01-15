Нові зміни в правилах оформлення ДТП: що потрібно знати водіям

Тепер водії можуть покинути місце ДТП і звільняються від необхідності викликати поліцію.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Ці зміни дозволяють водіям самостійно складати повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) для страхових компаній без участі поліцейських, використовуючи паперову чи електронну форму.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Стало відомо, що після того, як водії заповнять повідомлення, вони мають право покинути місце аварії і не зобов'язані інформувати поліцію про ДТП.

Умови для оформлення ДТП без участі поліції

В аварії брали участь лише два транспортних засоби.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, і здоров’ю або життю людей не було завдано шкоди.

Пошкоджено лише транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби мають страхування за ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також не знаходяться під впливом лікарських засобів, що можуть впливати на реакцію.

Учасники аварії погодилися з обставинами події.

До нововведення, для оформлення європротоколу, потрібно було, щоб сума збитків не перевищувала 80 000 грн. Тепер цей ліміт скасовано, а максимальна сума страхової виплати за шкоду майну внаслідок ДТП зросла до 250 000 грн. Для полісів, укладених до 2025 року, ліміт залишився на рівні 160 000 грн.

Європротокол можна оформити як через онлайн-систему, так і за допомогою паперового бланка. Цифровий сервіс перевіряє правильність введених даних і попереджає про можливі помилки. Інформація про ДТП буде відразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ.

Нагадаємо, водії, які їдуть за кордон, можуть зіткнутися з проблемами через незнання місцевих правил дорожнього руху. Зокрема, в Польщі суворо контролюється стан шин, і штрафи за використання "лисої" гуми можуть бути значними.

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