Новый год 2022 в Харькове: где отпраздновать и сколько это стоит

Новый год 2022 в Харькове: где отпраздновать и сколько это стоит

Местных жителей приглашают в рестораны, на центральную площадь, а также на театральные представления.

В Харькове встретить Новый год планируется с размахом. Для этого в городе оборудовали множество праздничных локаций: буквально в каждом районе установлена елка, а возле нее — небольшая ярмарка, на которой желающие могут подкрепиться и выпить что-нибудь согревающее. Жителей также ожидают выступления творческих коллективов и дискотека.

ТСН.ua узнал, где в Харькове весело провести Новогодние праздники, и в какую стоимость это обойдется.

Новый год в центре

На площади Свободы горожан зовут встретить Тигра у палатки "Все свободны". Сбор назначен на 23.30. С собой харьковчане могут брать напитки и вкусности. Организаторы же отмечают: не забывайте выполнять карантинные требования.

Что касается развлекательной программы, будут радовать гостей карнавальным шоу, выступлением музыкальных исполнителей, а также дискотекой.

"Мы предлагаем харьковчанам и гостям города встретить Новый год на площади. Будут выступать харьковские музыкальные исполнители, запланирована дискотека, карнавальное шоу и, конечно, появление Деда Мороза", — отметил организатор праздника, пишет Vgorode.

Новый год на арт-заводе "Механика"

Там состоится праздничная вечеринка "Стиль Тигра". Харьковчан ждут традиционные китайские церемонии, фотозоны, насыщенная шоу-программа, а также музыкальные подарки от местной кавер-группы.

Стоимость билета: 300 — 6400 гривен.

Новый год в ресторане

Весело встретить 2022 год можно и в ресторанах, которых в городе множество. В каждом из них составлена новогодняя программа. Осталось только забронировать столик и определиться с вечерними нарядами, ведь в большинстве заведений будут проходить тематические вечеринки.

В среднем стоимость столика в ресторане в Новогоднюю ночь обойдется в 1000 и выше. На цену могут влиять место, концепт мероприятия, шоу-программа и праздничное меню.

Новогодние представления и концерты

Приглашают горожан на театральные представления и концерты. Интересно провести время смогут как дети, так и взрослые.

В дельфинарии "Немо" состоится спектакль "Мальчик по имени Рождество". В основе спектакля история, которую экранизировал режиссер Гил Кенан. Зрители увидят, как парень Николас уходит на Север в поисках своего отца.

Покажут спектакль 28 декабря. Билет будет стоить 350 гривен.

Насладиться классической музыкой харьковчане смогут на концерте "Король вальсов" Иоганна Штрауса.

"Его вальсы и галопы, марши и польки, арии из оперетты — крошечные шедевры, и, выстроенные в концертную программу, они выглядят как драгоценные бусы, каждая жемчужинка которого имеет свою загадку, свою интересную историю", — акцентируют организаторы.

Концерт пройдет 30 декабря. Стоимость билета: 100 — 300 гривен.

Узнать "Тайну очарованного зеркала" харьковчане смогут на современной театральной постановке. Сюжет расскажет о невероятных приключениях друзей, отправляющихся в ледяную резиденцию Леди Айс. Однако путь туда для них окажется не столь прост.

Увидеть представление можно 2 января. Стоимость билета: 100 грн.

Представят горожанам мюзикл-фэнтези "Питер Пен". История расскажет о мальчике, который не хотел становиться взрослым. Питер приглашает всех на волшебный остров, где ему придется помочь хорошей индейке.

Спектакль состоится 4 января. За билет придется выложить 150 гривен.

Чем заняться на Рождество

В общем, сценарий празднования Рождества практически не отличается от новогодней ночи. В городских парках, а также на центральной площади пройдут ярмарки и концерты. Жителей города будут угощать вкусной едой, приготовленной на мангале.

Напомним, что Новый год в Днепре можно встретить в центре города возле катка. Там установили зеленую красавицу и ярмарку.

Читайте также: