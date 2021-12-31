Новый год в Херсоне: как будет работать общественный транспорт

Новый год в Херсоне: как будет работать общественный транспорт

Транспорт будет работать по отдельному графику.

Управление транспортной, дорожной инфраструктуры и связи департамента городского хозяйства Херсона сообщило, как будет работать городской транспорт в новогоднюю ночь. Ведомство обнародовало график.

Кроме того, в городском совете просят местных жителей, которые собираются на праздничную программу возле главной елки на площадке перед “Юбилейный”, оставить свои авто дома, чтобы не допустить накопления транспорта.

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Напомним, в новогоднюю ночь в Херсоне будут перекрывать движение транспорта (кроме городского электрического) по ул. Перекопской (от пер. Военного до ул. Дружбы) и по ул. Пестеля (от 295-й Херсонской стрелковой дивизии до ККЗ "Юбилейный"). Перекрытие будет длиться с 20.00 31 декабря до 04.00 1 января.

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