Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Харькова и заседание Совбеза ООН: главные новости ночи 9 сентября

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обстрел Харькова и заседание Совбеза ООН: главные новости ночи 9 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 9 сентября:

  • Ночью были совершены обстрелы Киевского района Харькова. Читать дальше –>
  • Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте прилета разбирает ГСЧС. Читать дальше –>
  • Вторую ночь подряд в Белгороде нет света. Об этом сообщают местные паблики. Предварительно, в Белгороде в очередной раз приземлилась ракета, которую оккупанты направляли в сторону Харькова. Читать дальше –>
  • США выступают за реформу Совбеза ООН из-за агрессии и злоупотреблений России. Читать дальше –>
  • Если РФ закупит ракеты и артиллерийские снаряды в Северной Корее, она нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>

Читайте также:

Зеленский: Освободили уже десятки населенных пунктов

Зеленский: Освободили уже десятки населенных пунктов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация