Обстрел Харькова и заседание Совбеза ООН: главные новости ночи 9 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 9 сентября:
- Ночью были совершены обстрелы Киевского района Харькова. Читать дальше –>
- Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте прилета разбирает ГСЧС. Читать дальше –>
- Вторую ночь подряд в Белгороде нет света. Об этом сообщают местные паблики. Предварительно, в Белгороде в очередной раз приземлилась ракета, которую оккупанты направляли в сторону Харькова. Читать дальше –>
- США выступают за реформу Совбеза ООН из-за агрессии и злоупотреблений России. Читать дальше –>
- Если РФ закупит ракеты и артиллерийские снаряды в Северной Корее, она нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы