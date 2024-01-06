Обстрел Покровска на Донетчине: разрушены дома, пострадали люди (фото)

Под удар попал частный сектор города — разрушены 6 домов.
В результате обстрела города Покровска в Донецкой области по меньшей мере 6 человек ранены. Под завалами разрушенных жилых домов могут находиться еще три человека.
Об этом сообщил в субботу, 6 января, начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
“Под удар попал частный сектор города – разрушены 6 домов. Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека. На месте работают органы власти, полиция и спасатели”, – перечислил он последствия обстрела со стороны оккупантов.
Кроме того, во время ударов врага по Донецкой области загорелся пожар в Ровно Мирноградской общины. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, российские захватчики в ночь на 6 января обстреляли Покровск, что в Донецкой области. Кроме жилых домов, оккупанты попали в админздание.
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