В ГУР сделали заявление о возвращении украинских пленных

Украина прибегнет к креативным подходам по возвращению пленных. Кроме того, среди российских пленников есть те, в возвращении которых заинтересовано руководство РФ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, ключевой задачей для Украины является обеспечение результата.

"И для этого, в том числе, привлекаются посредники. В этот раз Украина благодарна Объединенным Арабским Эмиратам. Но этот перечень очень широк, мы готовы его максимально расширять и увеличивать. Инструменты могут быть разные, мы готовы на наиболее креативные решения", — сказал Юсов.

Также читайте РФ пытается создать аналог "Шахедов": оценка эксперта

Он подчеркнул, что для всего процесса важен интерес двух сторон, однако РФ продолжает тормозить этот процесс. Впрочем, на вопрос, есть ли лица, в обмене которых заинтересована РФ, Юсов ответил: "Есть".

"И количество таких лиц увеличивается. Конечно, обменный процесс, а особенно переговорный процесс — это очень тонкая вещь, закрытая и непубличная. В большинстве случаев комментирование ее неуместно и может навредить... Да, среди российских пленных есть люди, которые очень интересуют если не российское общество, это российское военно-политическое руководство", — добавил представитель ГУР.

Между тем, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что довольно скептически относится к заявлениям росСМИ о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных.

Читайте также: