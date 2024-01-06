У ГУР зробили заяву щодо повернення українських полонених

Україна вдастся до креативних підходів щодо повернення полонених. Крім того, серед російських полонених є ті, у поверненні яких зацікавлене керівництво РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі ключовим завданням для України є забезпечення результату

"І для цього, у тому числі, залучаються посередники. Цього разу Україна вдячна Об'єднаним Арабським Еміратам. Але цей перелік дуже широкий, ми готові його максимально розширювати і збільшувати. Інструменти можуть бути різні, ми готові на найбільш креативні рішення", - сказав Юсов.

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Він наголосив, що для уього процесу є важливим зацікавлення двох сторін, проте РФ продовжує гальмувати цей процес. Утім, на запитання, чи є особи в обміні яких зацікавлена РФ, Юсов відповів: "Є".

"І кількість таких осіб збільшується. Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес - це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити... Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво", - додав представник ГУР.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що доволі скептично ставиться до заяв росЗМІ про те, що очільник Чечні Рамзан Кадиров нібито запропонував США зняти санкції з його родичів в обмін на українських полонених.

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