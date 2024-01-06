Обстріл Покровська на Донеччині: зруйновано будинки, постраждали люди (фото)

Внаслідок обстрілу міста Покровська на Донеччині щонайменше 6 людей поранено. Під завалами зруйнованих житлових будинків можуть перебувати ще три людини.

Про це повідомив в суботу, 6 січня, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники”, - перелічив він наслідки обстрілу з боку окупантів.

Окрім того, під час ударів ворога по Донецькій області зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 6 січня обстріляли Покровськ, що у Донецькій області. Окрім житлових будинків, окупанти поцілили в адмінбудівлю.

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