Одессу сегодня накроет антициклон: чего ждать от погоды

Одессу сегодня накроет антициклон: чего ждать от погоды

Будет холодно и ветрено.

Сегодня, 19 января, погода в Одессе будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается пик похолодания и порывистый ветер.

Об этом пишет местное издание 048.ua.

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Антициклон "Дитер" перехватит инициативу у циклона "Ханнелор" и принесет более холодную, но стабильную погоду.

Столбик термометра опустится еще на 2 градуса по Цельсию, после чего температура воздуха начнет расти. В городе будет солнечно и без осадков. Прогнозируется северо-западный порывистый ветер.

Снегопады, ураганы и гололедица накрыли сразу несколько регионов страны | Погода в Украине

Ранее стало известно, что с понедельника ураган снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады.

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