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Одесу сьогодні накриє антициклон: що чекати від погоди

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Одесу сьогодні накриє антициклон: що чекати від погоди

pixabay.com

Буде холодно і вітряно.

Сьогодні, 19 січня, погода в Одесі перебуватиме під впливом антициклону. Очікується пік похолодання та поривчастий вітер. 

Про це пише місцеве видання 048.ua.

Антициклон "Дітер" перехопить ініціативу у циклону "Ханнелор" і принесе  холоднішу, але стабільну погоду. 

Стовпчик термометра опуститься ще на 2 градуси за Цельсієм, після чого температура повітря почне зростати. У місті буде сонячно та без опадів. Прогнозується північно-західний поривчастий вітер.

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Раніше стало відомо, що від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.

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