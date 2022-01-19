Одесу сьогодні накриє антициклон: що чекати від погоди

Буде холодно і вітряно.
Сьогодні, 19 січня, погода в Одесі перебуватиме під впливом антициклону. Очікується пік похолодання та поривчастий вітер.
Про це пише місцеве видання 048.ua.
Антициклон "Дітер" перехопить ініціативу у циклону "Ханнелор" і принесе холоднішу, але стабільну погоду.
Стовпчик термометра опуститься ще на 2 градуси за Цельсієм, після чого температура повітря почне зростати. У місті буде сонячно та без опадів. Прогнозується північно-західний поривчастий вітер.
Раніше стало відомо, що від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.
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