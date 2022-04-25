Оккупанты из "Градов" обстреляли село под Кривым Рогом

Российские оккупанты из РСЗО обстреляли территорию Новолатовской общины.

В ночь на 25 апреля на Днепропетровщине один из населенных пунктов подвергся вражеским обстрелам из реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Практически сутки враг испытывает нас воздушными тревогами. Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую общину. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", — проинформировал Валентин Резниченко.

Напомним, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает проводить оборонные действия на временно оккупированных территориях, а также ведет артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам. На Херсонщине россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей. Херсонщина — на грани гуманитарной катастрофы.

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