Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти з "Градів" обстріляли село під Кривим Рогом

Дата публікації
Перегляди
12к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти з "Градів" обстріляли село під Кривим Рогом

commons.wikimedia.org

Російські окупанти з РСЗВ обстріляли територію Новолатівської громади.

В ніч проти 25 квітня на Дніпропетровщині один із населенних пунктів піддався  ворожим обстрілам з реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Практично добу ворог випробовує нас повітряними тривогами. Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Поцілили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - проінформував Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести оборонні дії на тимчасово окупованих територіях, а також веде артилерійсько-мінометні обстріли по населеним пунктам. На Херсонщині росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина — на межі гуманітарної катастрофи.

Читайте також:

Наступна публікація