Окупанти з "Градів" обстріляли село під Кривим Рогом

Російські окупанти з РСЗВ обстріляли територію Новолатівської громади.
В ніч проти 25 квітня на Дніпропетровщині один із населенних пунктів піддався ворожим обстрілам з реактивної системи залпового вогню "Град".
Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Практично добу ворог випробовує нас повітряними тривогами. Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Поцілили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - проінформував Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести оборонні дії на тимчасово окупованих територіях, а також веде артилерійсько-мінометні обстріли по населеним пунктам. На Херсонщині росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина — на межі гуманітарної катастрофи.
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