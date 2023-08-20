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Оккупанты обстреляли из артиллерии Донетчину: есть жертвы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли из артиллерии Донетчину: есть жертвы

Обстрел. / Фото: Associated Press

Повреждены человеческие помещения.

Российская оккупационная армия в воскресенье, 20 августа, обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Петровку Торецкой общины Донецкой области. Ранения получили два мужчины и две женщины.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Военные РФ использовали артиллерию против мирных жителей. В результате попаданий по жилым кварталам ранения получили женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года. Повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

Двое пострадавших при обстреле оккупационной армии находились на территории собственных жилищ, еще двое – мужчина и женщина, в транспортных средствах.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 20 августа, оккупанты атаковали Казацкое в Херсонской области. Вражеский танк попал прямо в дом. Одна женщина погибла, еще одна ранена.

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Дата публикации
Просмотры
199
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