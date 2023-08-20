Окупанти обстріляли з артилерії Донеччину: є жертви

Російська окупаційна армія у неділю, 20 серпня, обстріляли Авдіївку, Красногорівку та Петрівку Торецької громади Донецької області. Поранення отримали два чоловіки й дві жінки.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Військові РФ використали артилерію проти мирних жителів. Внаслідок влучань по житлових кварталах поранення отримали жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року. Пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

Двоє постраждалих під час обстрілів окупаційної армії перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспортних засобах.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю, 20 серпня, окупанти атакували Козацьке на Херсонщині. Ворожий танк поцілив просто у будинок. Одна жінка загинула, ще одна — поранена.

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