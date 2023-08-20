"Жирона" с Довбиком и Цыганковым одержала разгромную победу в чемпионате Испании (видео)

Цыганков провел весь матч, а Довбик вышел на замену во втором тайме.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика дома разгромила "Хетафе" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги – 3:0 .

Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте встречи – отметился Янгель Эррера.

Во втором тайме "Жирона" закрепила свое преимущество – дубль оформил Кристиан Стуани, забив на 56-й и 65-й минутах.

Отметим, что Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч, а Довбик заменил Стуани на 71-й минуте. Результативными действиями украинцы не запомнились.

"Жирона" с 4 очками поднялась на третье место в Ла Лиге. "Хетафе" с одним баллом занимает 16-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Испании команда Цыганкова и Довбика 26 августа на выезде сыграет против "Севильи". А "Хетафе" 28 августа примет "Алавес".

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