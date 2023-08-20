В ФСБ поддержали Пригожина: чего требуют у Путина — Bloomberg

Так называемые "ястребы войны" в российской спецслужбе соглашаются с требованиями главаря "вагнеровцев" в отношении Герасимова и Шойгу.

Отдельные представители Федеральной службы безопасности РФ выступают за то, чтобы отправить в отставку начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, некоторые сторонники более жесткого ведения военных действий, так называемые "ястребы войны" в ФСБ поддержали требования главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который настаивал на смене военного руководства страны. В целом "ястребы войны" в российской спецслужбе предлагают начать воевать в Украине более агрессивно: объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию.

Впрочем, пока признаков того, что Кремль собирается снять Шойгу и Герасимова с их постов, пока нет, констатирует издание. Власти же наказывают тех, кто критикует военное руководство страны.

После мятежа ЧВК "Вагнер" был допрошен и скрылся с публичного поля близкий Пригожину генерал-полковник Сергей Суровикин, который якобы находится под домашним арестом без официального расследования. Заместитель Суровикина, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-полковник Андрей Юдин, был уволен со службы.

Еще один критик кремлевских методов ведения войны, российский террорист и главарь боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) был арестован в июле по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

В свою очередь Кремль предпринял шаги для более решительного реагирования на угрозы режима. Госдума законодательно предоставила право губернаторам с разрешения президента создавать собственные военные компании "для борьбы с незаконными вооруженными группировками". Нижняя палата российского парламента также одобрила законопроект о предоставлении тяжелого вооружения Росгвардии.

Напомним, у российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) обострились хронические заболевания в московском СИЗО, где он находится по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Читайте также: