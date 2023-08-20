У ФСБ підтримали Пригожина: чого вимагають від Путіна — Bloomberg

Так звані “яструби війни” у російській спецслужбі погоджуються з вимогами верховоди “вагнерівців” щодо Герасимова та Шойгу.

Окремі представники Федеральної служби безпеки РФ виступають за те, щоб відправити у відставку начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова та міністра оборони Сергій Шойгу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, деякі прихильники жорсткішого ведення воєнних дій, так звані “яструби війни” у ФСБ підтримали вимоги голови ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який наполягав на зміні військового керівництва країни. Загалом “яструби війни” в російській спецслужбі пропонують почати воювати в Україні агресивніше: оголосити військовий стан і повномасштабну мобілізацію.

Втім, наразі ознак того, що Кремль збирається зняти Шойгу та Герасимова з їхніх постів, поки що немає, констатує видання. Натомість влада карає тих, хто критикує військове керівництво країни.

Після заколоту ПВК "Вагнер" був допитаний і зник із публічного поля близький Пригожину генерал-полковник Сергій Суровікін, який буцімто перебуває під домашнім арештом без офіційного розслідування. Заступника Суровікіна, заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил генерал-полковника Андрія Юдіна, було звільнено зі служби.

Ще одного критика кремлівських методів ведення війни, російського терориста та верховоду бойовиків “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), було заарештовано в липні за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму.

Своєю чергою Кремль зробив кроки для більш рішучого реагування на погрози режиму. Держдума законодавчо надала право губернаторам із дозволу президента створювати власні військові компанії “для боротьби з незаконними збройними угрупованнями”. Нижня палата російського парламенту також схвалила законопроєкт щодо надання важкого озброєння Росгвардії.

Нагадаємо, у російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) загострилися хронічні захворювання в московському СІЗО, де він перебуває за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму.

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