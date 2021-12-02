Папа Римский уже в ближайшее время посетит Украину – глава УГКЦ

Отмечается, что это еще официально не анонсировано.
Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук рассказал, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска уже в ближайшее время.
Об этом он сообщил во время Киевского Форума безопасности.
"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны", — рассказал Святослав Шевчук.
Глава Украинской Греко-Католической Церкви отметил, что Святой отец очень интересуется и переживает, как живет украинский народ.
Святослав Шевчук сообщил, что вскоре может состояться визит Папы Римского в Украину.
"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", — сказал глава УГКЦ.
Он также подчеркнул, что это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства.
Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский планирует визит в Украину в следующем году.