Папа Римский уже в ближайшее время посетит Украину – глава УГКЦ

Папа Римский уже в ближайшее время посетит Украину – глава УГКЦ

Отмечается, что это еще официально не анонсировано.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук рассказал, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска уже в ближайшее время.

Об этом он сообщил во время Киевского Форума безопасности.

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"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны", — рассказал Святослав Шевчук.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви отметил, что Святой отец очень интересуется и переживает, как живет украинский народ.

Святослав Шевчук сообщил, что вскоре может состояться визит Папы Римского в Украину.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", — сказал глава УГКЦ.

Он также подчеркнул, что это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский планирует визит в Украину в следующем году.

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