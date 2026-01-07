Почему после праздников отключений стало больше: в ДТЭК объяснили

Почему света стало меньше / © ТСН.ua

Завершение рождественско-новогодних праздников принесло украинцам возвращение к более жестким графикам отключения электроэнергии.

Почему света в домах украинцев стало меньше, рассказали в ДТЭК.

В компании объяснили, что на праздники энергетикам удалось обеспечить больше света в домах, потому что бизнес и промышленность не работали на полную мощность, а большинство людей были дома и равномерно использовали электричество в течение дня, без вечерних и утренних всплесков.

С понедельника, 5 января бизнес и промышленность заработали в обычном режиме. Люди начали выходить на работу — как следствие потребления увеличились. Оборудование, которое доставляет свет, полностью не восстановлено, а дефицит электричества все еще сохраняется.

Также на увеличение отключений влияет ухудшение погоды. В некоторых регионах температура опускается до минус 11 градусов мороза. При низких температурах возрастает нагрузка на сети, так как людям приходится активно использовать электрообогреватели и потребление электричества растет.

«Энергетики сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально равномерно распределять доступную электроэнергию между людьми и чинить поврежденные объекты. Спасибо за устойчивость и понимание», — объяснили в ДТЭК.

Напомним, что в Украине прогнозируют усиление отключений из-за резкого похолодания.