Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина

Женщина находилась на своем дворе, когда на нее упало дерево.

В Харьковской области шквальный ветер повалил деревья. Один из них убил женщину в Купянском районе.

Об этом сообщает Харьковская ОГА.

Событие произошло вчера, 30 ноября, на территории Великобурлукской ОТГ в селе Новый Бурлук. В результате непогоды и из-за сильного ветра на территории частного двора упало дерево. В этот момент там находилась 74-летняя женщина.

От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

Напомним, что В России из-за урагана упало главное дерево страны — 198-летний дуб Тургенева.

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