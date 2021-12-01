Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина

Женщина находилась на своем дворе, когда на нее упало дерево.
В Харьковской области шквальный ветер повалил деревья. Один из них убил женщину в Купянском районе.
Об этом сообщает Харьковская ОГА.
Событие произошло вчера, 30 ноября, на территории Великобурлукской ОТГ в селе Новый Бурлук. В результате непогоды и из-за сильного ветра на территории частного двора упало дерево. В этот момент там находилась 74-летняя женщина.
От полученных травм пенсионерка погибла на месте.
Напомним, что В России из-за урагана упало главное дерево страны — 198-летний дуб Тургенева.
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