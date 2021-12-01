Під Харковом сильний вітер повалив дерево: загинула жінка

Жінка перебувала на своєму подвір'ї, коли на неї впало дерево.

У Харківській області шквальний вітер повалив дерева. Одне з них вбило жінку у Куп'янському районі.

Про це повідомляє Харківська ОДА.

Подія сталася учора, 30 листопада, на території Великобурлуцької ОТГ в селі Новий Бурлук. В наслідок негоди і через сильний вітер на території приватного подвір’я впало дерево. В цей момент там перебувала 74-річна жінка.

Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

Нагадаємо, що У Росії через буревій впало головне дерево країни — 198-річний дуб Тургенєва.

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