Под Кривым Рогом найден застреленным экс-кандидат в мэры Шевчик – СМИ

Сегодня, 8 октября, в Кудашевке на Криворожье на турбазе обнаружили мертвым бывшего генерального директора ЦГОКа Дмитрия Шевчика.

Об этом сообщили местные издания "Весь Кривой Рог" и "Свои Кривой Рог".

"Предварительно, мужчина мог покончить с собой из охотничьего карабина "Сайга", – говорится в сообщении.

Следствие рассматривает две основные версии: самоубийство или убийство.

Дмитрий Шевчик, который в апреле 2024 года потерял должность генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината группы "Метинвест" в результате оптимизации, был женат и имел троих сыновей.

Фото с места происшествия

В 2020 году Дмитрий Шевчик баллотировался на должность мэра Кривого Рога от партии "Слуга народа", где занял второе место в первом туре. Во втором туре его конкурентом был действующий мэр Юрий Вилкул, снявший свою кандидатуру в пользу Константина Павлова от ОПЗЖ. Павлов погиб 15 августа 2021 года в селе Вольное под Кривым Рогом. Полиция открыла уголовное производство, расследуются обстоятельства его гибели. Предварительной причиной смерти назван суицид, однако многие однопартийцы погибшего в это не верят.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший белорусский посол в Германии покончил с собой.

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